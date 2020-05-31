«Нет! И еще раз нет»: доктор Мясников развеял мифы о способах передачи коронавируса

Вокруг коронавируса существует множество домыслов. Например, кто-то верит, что болячку можно подцепить через воду или от домашних питомцев. Врач и телеведущий Александр Мясников развеял самые популярные мифы об инфекции.

«Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: <…> через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет», — написал Мясников в Telegram.

Он добавил, что через воду, систему вентиляции в домах и кожу рук подхватить коронавирус нельзя. Вентиляция в инфекционных больницах может стать причиной заражения, но это очень маловероятно. Кроме того, вирус не передается от матери к ребенку при беременности.

«Через кровь — возможно, но маловероятно <…> Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно <…> Через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее) — маловероятно», — отметил врач.

Мясников напомнил, что доказанные способы передачи коронавируса — водшудно-капельный и через слизистые глаз и рта.

Ранее Мясников заявил, что предотвратить новую вспышку коронавирусной инфекции можно. Для этого в России необходимо оставить некоторые ограничительные меры. Речь шла о социальной дистанции и графике прогулок.