Эксклюзив 29 мая 2023, 23:38 «Нет другой родины, кроме России». В РФ предложили упростить возвращение соотечественников в страну Политолог Подлесный: ущемление русских за рубежом стало причиной упрощения репатриации РИА «Новости»

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Упростить процесс репатриации бывших соотечественников и их потомков предложили в МВД. Главное нововведение, предлагаемое министерством, — определение официального статуса репатрианта. Кроме этого, пожелавших вернуться на родину освободят от экзамена по русскому языку. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в комментарии для «360» назвал эту инициативу полезной. Он уверен, что возросшее число случаев ущемления прав русских за рубежом давно должно было привести к вопросу об упрощении их возвращения на родину.

Кто сможет быстрее получить гражданство РФ

Проект указа МВД вынесло на общественное обсуждение 29 мая. По мнению его авторов, это сделает более эффективной реализацию проводимой госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

РИА «Новости»

Документ определяет четыре категории таких людей.

1. Граждане РФ, постоянно проживавшие за рубежом до начала специальной военной операции.

2. Бывшие граждане РФ.

3. Лица, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве бывшего СССР.

4. Те, у кого есть или были родственники по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР или территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, и при этом имели соответствующую гражданскую принадлежность.

Этим категориям людей будет проще стать россиянами.

Вернуть обратно и помочь адаптироваться

Политолог Геннадий Подлесный считает, что инициатива направлена на защиту русских людей, которые сейчас проживают в странах, разорвавших дружбу с Россией.

«Это нужно было делать давно, потому что так называемый русский мир с каждым годом получает все больше и больше притеснений во всех странах, где находится наша диаспора, начиная от когда-то доброжелательного Казахстана, заканчивая крайне враждебной Украиной. И мы должны четко понимать, что для русских, которые находятся, допустим, в Прибалтике, для них нет другой матери-родины, кроме как России», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

В пример он привел Латвию, где русский человек, который родился и живет там уже в третьем поколении, не может стать гражданином этой страны. Зато у многих есть паспорта неграждан, что само по себе является уникальным и неприятным явлением.

По мнению Подлесного, подобные ущемления русских людей и привели к этой инициативе, которая должна облегчить их возвращение на родину.

«Да, у нас были приняты законы, которые помогали им переезжать и обустраиваться, но все это было слишком бюрократически обставлено. И поэтому то, что МВД сейчас делает, — это снимает целый ряд барьеров для возвращения в Россию людей, которые считают себя русскими или говорят по-русски. <...> Нам нужно сделать все, чтобы мать-родина Россия приняла всех своих сыновей и дочерей обратно, и создать им условия, чтобы они могли здесь очень быстро реабилитироваться и адаптироваться к новым российским реалиям», — отметил политолог.

Собеседник «360» выразил уверенность, что эту инициативу воспримут с энтузиазмом и она станет популярной.

«Я думаю, что это должно очень по-доброму и долгожданно восприниматься во всех странах, где есть наша диаспора», — подчеркнул Подлесный.

РИА «Новости»

Экзамен как барьер

Упростить возвращение на родину, в частности, должна отмена экзамена по русскому языку, который сейчас сдают все, кто желает получить российской гражданство. Это вполне целесообразно, считает специалист, поэтому что его результаты не говорят об отношении к стране.

«Зачем людей, которые думают по-русски и говорят по-русски заставлять сдавать экзамен по русскому языку — чтобы он правильно писал „не“ и „ни“, какое-то окончание или что-то другое. Если он, допустим, говорит по-русски, но пишет с ошибками — это не будет влиять на его патриотизм, на его отношение к России. Вот пусть он приедет к нам, и если ему будет мешать недостаток знания русского языка, он его быстро освоит, потому что языковая среда — это то, что необходимо для изучения иностранного языка», — сказал Подлесный.

Для проживания репатрианты смогут выбрать любой регион. Однако человек может лишиться этого статуса, если до получения гражданства он переедет в другой субъект или покинет страну.

РИА «Новости»

Кому привилегии не положены

Создатели проекта указа так же прописали категории тех, кто не сможет получить статус репатрианта. Например, это те, кто выступает за насильственное свержение основ конституционного строя или создает угрозу безопасности России и ее гражданам другим способом.

Также надеяться на упрощенное получение гражданства не стоит тем, кого в течение последних пяти лет выдворяли за границы России, злостным правонарушителям и преступникам.