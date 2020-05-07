«Нет другого способа спасти жизнь». Борцы с домашним насилием поддержали предложение отменить пропуска для жертв

Жалоб от жертв домашнего насилия стало больше после введения электронных пропусков. Отменить их для такой категории людей попросила омбудсмен Татьяна Москалькова. Правозащитники полностью поддерживают такое решение.

«В первую очередь, нужно контролировать тех, кто опасен и агрессивен. А жертвам домашнего насилия иногда приходится экстренно покидать жилое помещение. У них элементарно может быть разбит телефон, и они не смогут оформить никакой цифровой пропуск. Из-за этого они могут бояться покидать жилье и оставаться в опасности», — рассказала «360» адвокат и соавтор законопроекта о домашнем насилии Мари Давтян.

В этом ее поддерживает и руководитель психологического направления центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова.

«У человека нет другого способа спасти свою жизнь, кроме как выйти из дома. И если за это будут штрафовать, и он останется дома, значит, мы получим трупы», — подчеркнула в интервью «360» Орлова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стала множество жалоб от жертв домашнего насилия. По ее словам, женщины не могут даже подать заявление в ОВД без пропуска и воспользоваться услугами кризисных центров.

По данным некоммерческих организаций, число жалоб на домашнее насилие с 10 апреля в России выросло в 2,5 раза.