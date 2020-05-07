«Нет другого способа спасти жизнь». Борцы с домашним насилием поддержали предложение отменить пропуска для жертв
«В первую очередь, нужно контролировать тех, кто опасен и агрессивен. А жертвам домашнего насилия иногда приходится экстренно покидать жилое помещение. У них элементарно может быть разбит телефон, и они не смогут оформить никакой цифровой пропуск. Из-за этого они могут бояться покидать жилье и оставаться в опасности», — рассказала «360» адвокат и соавтор законопроекта о домашнем насилии Мари Давтян.
В этом ее поддерживает и руководитель психологического направления центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова.
«У человека нет другого способа спасти свою жизнь, кроме как выйти из дома. И если за это будут штрафовать, и он останется дома, значит, мы получим трупы», — подчеркнула в интервью «360» Орлова.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стала множество жалоб от жертв домашнего насилия. По ее словам, женщины не могут даже подать заявление в ОВД без пропуска и воспользоваться услугами кризисных центров.
По данным некоммерческих организаций, число жалоб на домашнее насилие с 10 апреля в России выросло в 2,5 раза.