«Нет денег»: многодетной жительнице Тюменской области отказываются платить пособие

Многодетная мать из Тюменской области не может получить ежемесячное социальное пособие в размере 11 956 рублей. По ее словам, в соцзащите ей заявляют, что из федерального бюджета в регион не поступили необходимые средства.

«Соцзащита ссылается на то, что нет денег в федеральном бюджете. Уже почти конец месяца. А денег нет и сказали, возможно, не будет», — приводит слова тюменки сайт 72.ru.

В департаменте соцразвития региона Ura.ru пояснили, что в Тюменской области растет количество многодетных семей, что ведет и к росту числа получателей ежемесячной выплаты на третьего ребенка и последующих детей.

Эта выплата предоставляется на условиях софинансирования из федерального бюджета, и, как отметили в ведомстве, они своевременно направил заявку на дополнительное финансирование в Минтруда РФ.

«При поступлении средств из федерального бюджета выплата оперативно будет перечислена получателям, вопрос находится на контроле в департаменте», — сообщили в региональном департаменте.

Российские отцы в будущем смогут получать материнский капитал в случае смерти мамы детей, у которой не было гражданства РФ. Сейчас это правило распространяется только на случай смерти россиянки. Законопроект, который уточнит условия получения отцами материнских выплат, рассмотрят на профильной комиссии кабмина. Также в документе указывается, что материнский капитал планируют разделять в равной доле между детьми, если умрет их отец-одиночка.