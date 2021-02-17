Мошенники опять взялись шантажировать россиян несуществующими интим-видео

У россиян снова начали вымогать деньги, угрожая слежкой через веб-камеры. В электронных письмах им обещают разместить записи интимного или непристойного характера в Сети, если получатель не выплатит требуемую сумму.

Обычно мошенники уверяют, что следят за жертвой несколько месяцев подряд через веб-камеры. В том числе и якобы во время посещения сайтов для взрослых. Жертвами они выбирают жителей разных регионов РФ, не обращая внимания на их возраст, сообщила газета «Известия».

Подобная смена мошенничества получила распространение не только в России. Например, в США в 2018 году преступники выманили у доверчивых людей около 83 миллионов долларов. А количество жалоб на вымогательства в интернете при помощи электронной почты выросло на 242%.

Специалисты заметили, что с технической точки зрения слежка через веб-камеру действительно возможна как на компьютерах, так и на смартфонах. Подходят для этих целей и встроенные в устройства микрофоны. Однако в большинстве случаев реального доступа к гаджетам жертв у вымогателей нет. И они делают ставку на человеческий фактор, применяя механики социальной инженерии.

Почувствовать себя более комфортно поможет шторка для камеры. А на некоторых устройствах есть функция полного отключения камеры. Однако обычно пользователь сам решает, разрешить приложению доступ к камере или нет. Основное правило здесь — не подключать ее в интернет, а оставить во внутренней сети. Мобильным приложениям не стоит давать излишние разрешения.