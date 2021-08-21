Нестандартное мышление и новый опыт. Раскрыты правила обучения вундеркиндов

Для одаренных детей нужно создавать определенную образовательную среду. Обычные школы могут не соответствовать их интересам и потребностям, рассказала «360» кандидат психологических наук, декан психолого-педагогического факультета ГГТУ Елена Петрова.

«Если мы будем сравнивать таких детей со сверстниками, с которыми они вместе учатся, мы увидим, что у них есть некий познавательный голод, который они никак не могут утолить и всесторонние интересы, которых очень много, а образовательная среда школы не всегда может им соответствовать этим требованиям», — объяснила специалист.

Петрова уточнила, что эти интересы могут быть не только интеллектуального, но и личностного, и творческого плана. Поэтому для одаренных детей, безусловно, нужно создавать определенные условия обучения.

«Если мы будем говорить с вами об одаренных детях а не о детях вундеркиндах, у которых мы подразумеваем все-таки более раннее развитие. то тогда это все-таки должны быть специализированные школы и специализированные классы для детей подросткового возраста», — отметила она.

По словам эксперта, в это время интересы уже дифференцированы и имеют четко выраженную направленность, поэтому учителя могут четко понимать, что именно нужно развивать, и какие условия создавать для такого развития.

Особый подход

«Когда мы создаем определенные условия (для образования одаренных детей), мы говорим не только о том, что там будут современные лаборатории или оборудование. Это и педагогический подход», — отметила Петрова.

Этот подход заключается в том, что учителя должны учитывать, что для такого ребенка важно иметь не только большой багаж знаний, но важнее научиться нестандартными способами использовать эти знаний, создавать новый опыт. Поэтому методы и методики работы должны быть современными, инновационными и должны обязательно содержать в себе творческий подход.

«Должны быть специально подготовленные педагоги. Чаще всего такие школы или такие классы создаются при университетах или при научно-исследовательских центрах. Как раз сотрудники таких организаций и являются преподавателями», — пояснила она.

По ее словам, это не значит, что они могут ребенка из пятого классе подтянуть до программы десятого. Важно, что они учат ребенка именно способам обработки информации, созданию нового опыта.

«То есть такой подход, где мышление преобладает над памятью, а не память над мышлением», — подчеркнула Петрова.

Кроме того, по ее мнению, такие специалисты должны обладать и психологическими знаниями. Либо при таких школах должна быть обязательно четко встроенная психологическая помощь, потому что одаренные дети имеют свои индивидуальные психологические особенностями.

Дать время на игры

Петрова напомнила, что каждый возраст направлен на формирование тех или иных психологических способностей.

«Если мы не будем это учитывать, и будем перепрыгивать, то развитие может все-таки получится односторонним. а не полноценным и гармоничным. Поэтому режим дня такого ребенка должен быть четко расписан. И у него обязательно должно быть время для его личных интересов, для развития его физических способностей», — сказала специалист.

Она объяснила, что если ребенка время ориентировать только на учебную деятельность. ограничивать его передвижение и пространство, у него могут появиться проблемы со здоровьем — опорно-двигательным аппаратом, зрением.

«Ребенок должен развиваться всесторонне, чтобы стать гармоничной личностью», — заключила Петрова.