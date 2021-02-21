«Нестандартная процедура». Летчик рассказал о праздновании 23 Февраля в космосе

День защитника Отечества празднуют и в космосе. Каким образом происходит обмен подарками, рассказал для «360» летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко.

«Традиция [празднования] есть, но не только с 23 Февраля, но и с Новым годом, и со всеми другими праздниками, которые есть», — рассказал он.

В космосе также отмечают еще и День России, и День авиации

С Днем защитника Отечества поздравляют родственники и руководство. Если идет грузовик, то заранее туда кладутся небольшие презенты от группы психологической поддержки, семьи. Космонавты получают их заранее или некоторое время спустя, это зависит от того, как придет этот грузовик.

«Как мы на земле здесь празднуем, так и здесь. День космонавтики — это вообще святое. Я бы даже это традицией не назвал, это норма жизни, которую мы с Земли в космос везем», — добавил собеседник «360».

Да, поздравиться в космосе — это не совсем стандартная процедура Михаил Корниенко, летчик-космонавт, герой России.

День защитника Отечества в 2021 году выдастся на редкость морозным. Таких сильных морозов в московском регионе 23 февраля не было 65 лет. Тем не менее для местных жителей подготовили праздничную программу. Музеи удивят посетителей военно-историческими реконструкциями, маршами техники, выставками ретро машин.