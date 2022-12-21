Общество 21 декабря 2022, 01:48 Nespresso закроет фирменные магазины в России — СМИ «Ведомости»: компания Nespresso закроет фирменные магазины в России Pxhere

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Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso намерен закрыть фирменные магазины в России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.

Как указано в материале, о закрытии фирменных магазинов Nespresso также знает один из партнеров бренда. Компания сейчас проводит переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договоров аренды, рассказала консультант по торговой недвижимости Анна Савенко.

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Как добавил один консультант, уже закрылся флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке. Сама компания не ответила на запрос газеты.

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Владелец Nespresso — это швейцарская корпорация Nestle. В марте корпорация объявила об остановке инвестиций в рынок России и о прекращении поставок продукции, кроме товаров первой необходимости. К ним относятся детское и специализированное питание, каши, а также лечебные корма для домашних животных.

В июне главный исполнительный директор Nеstlе Марк Шнайдер сообщил, что к нему обращался президент Украины Владимир Зеленский с просьбой полностью прекратить работу на российском рынке. В этой просьбе компания отказала украинскому лидеру.