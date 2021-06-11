Хованский счел свой арест несправедливым

Блогера Юрия Хованского расстроила выбранная ему мера пресечения. Он надеялся на более мягкое решение, а вердикт суда счел несправедливым.

Адвокат Виктория Мартыненко, которая представляет интересы Хованского, рассказала радиостанции «Говорит Москва» о реакции блогера.

«Мы подавали ходатайство, что у Хованского есть имущество в Санкт-Петербурге и прописка, что может быть основанием для этого (более мягкой меры пресечения — прим. ред.)», — заявила юрист.

Защита Хованского предоставляла документы о находящихся на иждивении у блогера его родителях. Ролик с песней в интернете, подчеркнула адвокат, Хованский самостоятельно не размещал.

Мартыненко обратила внимание на тот факт, что новость об аресте ее подзащитного появилась в Сети раньше, чем завершилось судебное заседание. Информацию, по ее мнению, могли слить.

Уголовное дело против блогера возбудили 9 июня. До этого он проходил как свидетель. Задержали Хованского 8 июня в собственной квартире. Мартыненко сказала, что со свидетелями так не поступают.

Юрий Хованский проведет в следственном изоляторе два месяца. Ему вменяют публичные призывы к терактам и оправдание терроризма. Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет тюрьмы.