Общество 15 февраля 2024, 08:48 Несовершеннолетним захотели запретить посещать точки торговли алкоголем Депутат Хамзаев призвал запретить молодежи посещать точки торговли алкоголем РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложить запретить лицам моложе 18 лет посещать алкогольные секции магазинов и специализированные алкомаркеты. Письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщил RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы региональные и федеральные власти предпринимают серьезные усилия по снижению уровня потребления спиртных напитков и табакокурения в стране.

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«В отношении алкогольных товаров эти ограничения порой нарушают. Это связано с тем, что представленная на полках магазинов алкогольная продукция визуально доступна каждому посетителю крупного продуктового маркета или алкогольного магазина», — написал депутат в письме.

В связи с этим Хамзаев предложил рассмотреть введение запрета на посещение несовершеннолетними гражданами алкогольных магазинов, а также создать закрытые алкогольные секции в общих продуктовых магазинах.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива.