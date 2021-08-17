Несовершеннолетних самозанятых в России стало в 2 раза больше

Число несовершеннолетних самозанятых в России с начала года выросло в два раза и составило 41 тысячу человек. Большинство подростков регистрируются в этом статусе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Как сказано в письме ФНС в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), в начале 2021 года несовершеннолетних самозанятых было 19,5 тысячи, а в июле 2020 года — 17,5 тысячи. О том, что несовершеннолетние должны получить возможность регистрироваться как самозанятые, ранее говорил президент России Владимир Путин. Эта возможность появилась у подростков более года назад.

«Сейчас самозанятость позволила трудоустроиться большему числу подростков, компании более охотно работают с ними. Количество молодых самозанятых растет довольно высокими темпами. Для государства молодежный бизнес тоже очень важен, так как остается одним из наиболее перспективных направлений развития экономики», — процитировала газета первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

Член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов отметил, что большинство самозанятых подростков зарабатывают деньги в социальных сетях, покупая и продавая рекламу. Собеседник подчеркнул, что рост числа школьников, которые хотят легально заниматься предпринимательством, демонстрирует эффективность государственной политики в этом направлении.