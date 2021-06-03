Несовершеннолетних мучителей животных предложили наказывать в России

Председатель думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил необходимость введения административной ответственности для несовершеннолетних россиян за жестокое обращение с животными. Об этом сообщило ИА НСН.

«Мы предложили ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными. Уголовная ответственность наступает, если человек животное убил, административная — за жестокое обращение с животным, которое не приводит к летальному исходу. Ответственность должна быть и для несовершеннолетних граждан», — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание на слова психологов и правоохранителей о том, что все маньяки начинали с котов. При изучении их дел выяснилось, что ранее их привлекали к ответственности за преступления в отношении животных.