Украина и западные страны до сих пор продолжают твердить, что Крым — «оккупированная» территория. Но такими ошибочными заявлениями они выражают неуважение к жителям полуострова, которые законно стали гражданами России.

Референдум в Крыму прошел еще в 2014 году. Несмотря на то, что прошло уже много лет, западные страны продолжают говорить об «аннексии». Они «упорно продвигают в международных организациях исторически ошибочные тезисы», считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он напомнил, что в те годы на Украине случился государственный переворот. Легитимной власти не было, а жители Крыма создали силы самообороны, согласно своему праву на самозащиту. На полуострове провели референдум, по которому произошло отделение от Украины.

«За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах», — приводит слова Молохова РИА «Новости».

Более того, когда происходили события в Косово, Международный суд ООН отметил, что введенная временными институтами самоуправления независимость не противоречит нормам международного права. Получается, что референдум в Крыму провели легитимно, поэтому западные страны должны признать его законность.

Референдум прошел в Крыму 16 марта 2014 года. Тогда за воссоединение полуострова с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% — Севастополя. После голосования Украина и некоторые страны начали заявлять об «оккупации» территорий.