«Несокрушимая». Пользователи восхитились смелостью бабушки с красным знаменем

Заместитель постоянного представителя России в женевском офисе ООН Александр Алимов на своей странице в Twitter опубликовал разошедшийся в русском сегменте интернета ролик с пенсионеркой из Донбасса, которая вышла с красным флагом к украинским военнослужащим. Иностранные пользователи восхитились смелостью пожилой женщины.

В ролике украинские военные передали пенсионерке пакет с продуктами. Один из солдат забрал у женщины красный флаг и начал топтать его ногами. Бабушка вернула продукты и заявила, что за этот флаг воевали ее родители.

«Попытка унизить пожилую женщину, которая вышла поприветствовать солдат закончилась не так, как ожидали „шутники“. Предложив ей еду, они осквернили Знамя Победы, которые она несла. Бабушка проявила гораздо больше достоинства, чем „благодетели“», — написал Алимов.

В комментариях пользователи отметили, что достойно повела себя именно пенсионерка, которая не испугалась молодых вооруженных мужчин.

«У этой женщины больше достоинства, чем у военных», — написал один из комментаторов.

«Долгих лет жизни тебе, бабушка. Ради собственного достоинства не стоит идти на компромисс, даже если придется пережить голод», — высказал свои пожелания пенсионерке другой пользователь.

«Она очень честная и смелая, надеюсь, что сейчас у нее все хорошо», — заявил еще один комментатор.

«Она напомнила мне мою бабушку, маленькую, худенькую и миниатюрную, но с сердцем настоящей львицы», — подчеркнул пользователь из Испании.

«Я хотела бы обнять ее и отдать все, что ей нужно», — отметила девушка из Франции.

«Она просто несокрушима», — восхитился один из комментаторов.

При этом часть зрителей осудили поведение военнослужащих, которые осквернили красное знамя

«Именно под защитой этого флага родились эти украинские солдаты. Но сейчас они наступают на него. Я не жил в советскую эпоху, у меня нет русских предков. Но я возмущен таким поведением», — добавил пользователь.

Ролик о бабушке с красным знаменем не оставляет равнодушными практически никого. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара Александр Гаммер написал стихотворение, которое посвятил смелой украинской пенсионерке. В своем произведении он сравнил ее с Родиной-Матерью.