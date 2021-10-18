Россияне продолжают покупать наркотики в аптеках несмотря на штрафы

В России продолжают оставаться проблемой аптеки, нарушающие правила отпуска рецептурных препаратов. Недобросовестные фармацевты продают наркоманам сильнодействующие средства. Для владельцев аптек, продавцов и покупателей в законе предусмотрено наказание, но оно не так эффективно для борьбы с массовым сбытом препаратов, сообщила газета «Известия».

В соответствии с законом № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» нарушителей порядка отпуска препаратов ждет штрафная санкция, а в некоторых случаях даже приостановка работы. Для покупателей тоже предусмотрены штрафы. При этом, если суд выяснит, что приобретение рецептурных препаратов имело целью производство наркотических средств, то ситуация может обернуться и уголовной ответственностью.

Но на деле штрафы не так эффективны для борьбы с массовым сбытом популярных у наркоманов препаратов. Крохотный аптечный киоск, ориентированный на наркоманов, приносит своим хозяевам до нескольких миллионов рублей прибыли еженедельно, рассказал изданию источник в антинаркотическом подразделении МВД.

Более того, хозяева таких точек часто оформляют их на подставных лиц, провизоры там чаще всего люди не только без медицинского образования, но не владеющие даже в нужном объеме русским языком.

Сейчас деятельность аптек контролируют специальные подразделения наркополиции. Ведут проверки Роспотребнадзор и Росздравнадзор.

В России могут начать продавать рецептурные препараты онлайн, но некоторые по-прежнему останутся только в реальных аптеках. Уходить в онлайн полностью аптечный бизнес пока не собирается, уверены эксперты. Ведь, например, сильнодействующие лекарства доверить маркетплейсам никто пока не готов.