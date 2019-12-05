Несколько улиц Пензы остались без воды из-за утечки

Утечка произошла утром 5 декабря на улице Свердлова. Сигнал на пульт аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации поступил в 07:30. На месте ЧП работает бригада коммунальщиков.

Жители Чебаркуля вновь остались без тепла из-за крупной коммунальной аварии Подробнее

Для устранения утечки специалисты отключили подачу воды в несколько домов на улице Свердлова и на участке от улицы Красной до Тамбовской. Когда жильцы вновь получат воду, пока не известно.

До конца дня должны начаться работы и на улице Кирова, которую третий день заливает вода.