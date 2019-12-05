Несколько улиц Пензы остались без воды из-за утечки
Несколько улиц в историческом центре Пензы остались без воды из-за очередной коммунальной аварии. Об этом сообщило информационное агентство «Пенза-Пресс».
Утечка произошла утром 5 декабря на улице Свердлова. Сигнал на пульт аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации поступил в 07:30. На месте ЧП работает бригада коммунальщиков.
Жители Чебаркуля вновь остались без тепла из-за крупной коммунальной аварииПодробнее
Для устранения утечки специалисты отключили подачу воды в несколько домов на улице Свердлова и на участке от улицы Красной до Тамбовской. Когда жильцы вновь получат воду, пока не известно.
До конца дня должны начаться работы и на улице Кирова, которую третий день заливает вода.