  • Несколько улиц Пензы остались без воды из-за утечки

    05 декабря 2019, 18:33

    Алена Макаренко

    Несколько улиц в историческом центре Пензы остались без воды из-за очередной коммунальной аварии. Об этом сообщило информационное агентство «Пенза-Пресс».

    Утечка произошла утром 5 декабря на улице Свердлова. Сигнал на пульт аварийно-диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации поступил в 07:30. На месте ЧП работает бригада коммунальщиков.

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    Для устранения утечки специалисты отключили подачу воды в несколько домов на улице Свердлова и на участке от улицы Красной до Тамбовской. Когда жильцы вновь получат воду, пока не известно.

    До конца дня должны начаться работы и на улице Кирова, которую третий день заливает вода.