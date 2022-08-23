Несколько центральных улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за съемок фильма

В период с 30 августа по 22 сентября в Нижнем Новгороде будут перекрыты шесть центральных улиц. В городской администрации уточнили, что в это время будут проходить съемки фильма, написал сайт newsnn.ru.

Ограничения в движении транспорта затронут улицу Ошарскую — с 8:00 до 11:00 30 августа и с 8:30 до 20:30 7 сентября. С 3 сентября будет ограничен проезд по площади Маркина — с 7:00 до 19:00, а с 9 сентября — по улице Пискунова.

Ограничения на проезд коснутся Рождественской улицы, Кожевенного переулка и Ивановского съезда 22 сентября.