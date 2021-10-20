Несколько стран помогли России в расследовании геноцида народов СССР

Россия направила в ряд стран просьбу о содействии в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Запрос о правовой помощи поступил в Германию, Латвию, Польшу, Эстонию, Канаду и США. Несколько государств уже предоставили следствию имеющуюся информацию, сказал РИА «Новости» представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Для того чтобы расследование военных преступлений было более результативным, Генеральная прокуратура РФ приняла решение организовать совместное расследование со службами иностранных государств.

«В соответствии со статьей 453 УПК РФ и на основании положений международных договоров Российской Федерации в компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии направлены запросы о правовой помощи. По некоторым из них получена интересующая следствие информация, по другим осуществляется контроль их исполнения», — сообщил Иванов, объясняя, что прокуратура действовала исключительно в рамках международных соглашений.

Следственные действия по военным преступлениям сейчас активно проходят в России и других странах. Так, весной 2020 года было возбуждено уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами в Карелии финскими оккупантами. Похожие дела возбудили в связи с уничтожением во время войны мирного населения во многих областях России.