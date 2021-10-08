Несколько сотен предприятий появилось в Москве за 5 лет

Около 500 новых предприятий заработали в Москве с 2016 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

«За последние пять лет в Москве зарегистрировались и начали свою производственную деятельность порядка 500 новых предприятий. На них создано более 14,5 тысячи рабочих мест», — заявил Прохоров.

Общая выручка этих предприятий составила 96 миллиардов рублей за 2020 год, уточнил сайт «Русская планета".