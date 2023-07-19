Общество 19 июля 2023, 05:41 Несколько сотен детей исчезли после незаконной эвакуации властями Украины Сенатор Никонорова: у России нет данных о 400 воспитанниках детдомов Мариуполя и Волновахи Pxhere

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Вскрываются новые факты о незаконной эвакуации украинскими властями детей из населенных пунктов Донбасса. Об этом рассказала сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова. Ее слова привело РИА «Новости».

На сегодня, по словам Никоноровой, отсутствуют данные о местоположении порядка 400 детей из детдомов Мариуполя и Волновахи. Эвакуация учеников таких школ и домов-интернатов, как заметила сенатор от ДНР, проходила незаконно и документально она не закреплена. Речь может идти о тысячах пострадавших, подчеркнула Никонорова.

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Она также обратила внимание на то, что в украинских и западных СМИ были сообщения о возможной работе на Украине так называемых «черных трансплантологов». Кроме того, по словам сенатора от ДНР, появляются доказательства того, что «детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов».

Однако указанные факты, как заметила Никонорова, также требуют детального рассмотрения и анализа. Она призвала учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова упрекнула британские власти в продолжении поставок ракет Украине, от которых погибают и получают увечья дети. Она отметила, что Лондон демонстрирует мнимую заботу о детях, продолжая поставки смертоносных вооружений с беспримерным цинизмом.