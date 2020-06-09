Несколько скорых и полиция. Трансляция от дома Ефремова, устроившего аварию в Москве

Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы, во время которого погиб мужчина. Сейчас у дома актера находится корреспондент «360», который рассказывает о случившемся.

После аварии Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Утром 9 июня у дома актера собрались журналисты, сотрудники полиции и медики.

«Кстати, о скорых, их здесь было сегодня по меньшей мере две, как сообщают информационные агентства. Одна скорая была государственная. Родственники Ефремова по какой-то причине не захотели, чтобы его осматривали бесплатные врачи и сослались на то, что к ним приезжали медики из частной клиники», — рассказал корреспондент «360».

Вокруг всего дома актера правоохранители оцепили территорию и не пускают представителей СМИ к подъездам. На вопросы журналистов никто отвечать не стал.

Причиной такого внимания к Михаилу Ефремову стало ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня актер выпил и сел за руль своего Jeep. По дороге он на большой скорости вылетел на встречку и врезался в фургон Сергея Захарова. Мужчина работал доставщиком в интернет-магазине.

В результате аварии Захаров получил большое количество травм и переломов. Пострадавшего доставили в институт имени Склифосовского, но спасти его не удалось. Утром мужчина скончался в реанимации. Его семья теперь хочет добиться, чтобы актера посадили в тюрьму за ДТП.

Самого Ефремова после задержания отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело на него переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Актеру грозит суд и лишение свободы до 12 лет. Пока Ефремов находится дома.