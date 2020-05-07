Несколько школ в ХМАО открылись и сразу закрылись

Семь школ открылись в Сургутском районе ХМАО и закрылись через сутки. Такие резкие изменения произошли из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в сельском поселении Нижнесортымское и городском поселении Федоровское.

Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин, сообщило агентство Ura.ru.

«Да, там ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка и они подстраховалась. К сожалению, реалии вносят свои коррективы. В любом случае, [решение об открытии школ] принимали сами муниципалитеты и они же в режиме реального времени корректируют их работу», — отметил Дренин.

Более 30 школ в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском, Березовском и Белоярском районах вернулись к обычному режиму после дистанционного обучения. Это решение приняли 30 апреля, губернатор ХМАО Наталья Комарова подготовила соответствующее постановление. Тем не менее родители имели право не отправлять детей в образовательные учреждения, оставаясь на обучении в Сети. Школьники, которые все же ушли на занятия, обязаны надевать маски.