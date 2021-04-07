Несколько самолетов не смогли улететь из Пулково. Виной всему «минирования»

В аэропорту Пулково несколько рейсов были задержаны. Поступила информация о минировании некоторых лайнеров и взлетно-посадочных полос, сообщила «Российская газета».

Сейчас в аэропорту проводятся проверки, а меры безопасности были усилены.

Один из лайнеров, направляющийся в Архангельск, уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, однако неожиданно для пассажиров остановился. В скором времени людей, находящихся на борту, выведут из самолета. Специалисты проверят салон самолета, а также багажное отделение.