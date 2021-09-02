Несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана

Пять самолетов не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Причина — туман. Об этом сообщил «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет авиакомпании «Победа» с пассажирами на борту в итоге направили на запасной аэродром в Барнаул. Четыре грузовых лайнера направили на запасные аэродромы Красноярска, Новокузнецка, Кемерова и Барнаула.

Издание «Тайга.Инфо» уточнила, что утром 2 сентября местные жители увидели самолет, оставивший после себя девять кругов в небе.

По информации «НГС», это был Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он совершил свыше 10 кругов над Новосибирском. По данным Flightradar24, лайнер летел следует из китайского Чжэнчжоу в Люксембург.