Несколько новых объектов построят в ямальском селе Гыда

Сразу несколько новых объектов строятся в селе Гыда в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Недавно в село нанес визит глава Тазовского района Василий Паршаков. Он посетил точки строительства спортзала и новой бани, а также встретился с представителями подрядчика, который строит спальный корпус для школы-интерната.

«Проверил, как идут работы на объектах благоустройства. В рамках проекта „Комфортная городская среда“ в этом году в селе появились новые детская и спортивная площадки, а также этногородок. Осмотрел строительство дорог по улицам Полярная и Снежная, которые подрядчик сдаст в капитальном исполнении. Гыда растет и развивается», — написал Паршаков в Instagram.