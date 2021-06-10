Несколько новых детских площадок оборудуют в Новом Уренгое

Шесть новых детских площадок появятся в Новом Уренгое до конца года. Также власти пообещали переделать детские площадки, которые были установлены недобросовестным подрядчиком в прошлом году, сообщил сайт «Ямал-Регион».

В 2020 году три детские площадки в городе строили в неблагоприятную погоду: резиновое покрытие и асфальт укладывали прямо в снег. Подрядчик оправдывался сжатыми сроками. Городские власти расторгли с ним контракт.

Уже утвержден новый подрядчик — фирма из Санкт-Петербурга. Городские власти обещают жителям, что старые площадки переделают, а также построят шесть новых.

«Хочу всех успокоить и заверить, что этим летом все работы будут выполнены обязательно», — сказал замглавы Нового Уренгоя Виктор Пузанов.