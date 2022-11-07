Несколько московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 12:49 Несколько московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва Источник «360»: сотрудников нескольких московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва РИА "Новости"

Читать 360tv в

Сообщение о возможных взрывах в нескольких московских судах поступило днем в понедельник, 7 ноября. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сотрудников судов эвакуировали. Официальной информации пока что не поступало.

Реклама

В конце октября стало известно об эвакуации посетителей Дворца детского творчества на улице Свободы в Москве.

Реклама

Всего из здания вывели 30 человек. Причины эвакуации остались неизвестны.