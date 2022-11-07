Несколько московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва | 360°

07 ноября 2022, 12:49
Несколько московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва
Источник «360»: сотрудников нескольких московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сообщение о возможных взрывах в нескольких московских судах поступило днем в понедельник, 7 ноября. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Сотрудников судов эвакуировали. Официальной информации пока что не поступало.
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В конце октября стало известно об эвакуации посетителей Дворца детского творчества на улице Свободы в Москве.
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Всего из здания вывели 30 человек. Причины эвакуации остались неизвестны.
Суд
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МЧС РФ
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