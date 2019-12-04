Несколько московских семей считают, что стали жертвами рейдеров

Ветеран Великой Отечественной войны Юлия Михайлова, по словам ее родственников, может попасть в руки рейдеров и лишиться квартиры в Наро-Фоминске. С подобной ситуацией столкнулось несколько московских семей.

Источник фото: телеканал «360»

Юлия Михайлова не встает, она прикована к постели уже три года после инсульта. Удар хватил ветерана Великой Отечественной войны после смерти внучки. За помощью пришлось обратиться в местную администрацию, там не отказали, но позже положение дел ухудшилось — выяснилось, что половина квартиры, в которой узница фашистских лагерей живет много лет, больше не принадлежит ее семье. Доля по наследству перешла овдовевшему зятю Александру Киселеву.

Сначала Александр Киселев уверял родственников, что не будет претендовать на квартиру в Наро-Фоминске, но не прошло и сорока дней, как он изъявил желание получить свою долю — правда в денежном эквиваленте по завышенной цене.

«Он присылал нотариусу предложение о выкупе, где сумма составляла 900 тысяч, а по оценке стоимость доли — пятьсот тысяч примерно», — рассказала Оксана Филачева, адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Семья готова заплатить за долю в двушке по реальной цене. Предварительное заседание по делу о разделе недвижимости уже состоялось. В суд обратились родственники умершей хозяйки квартиры, они надеются, что Киселева заставят получить компенсацию за его половину жилища. Однако сам ответчик на процесс не явился.

Квартира в Наро-Фоминске — это не единственная жилплощадь, которая досталась Киселеву после смерти супруги. Еще одна двушка находится на юге Москвы и долю в этой квартире Александр успел продать. И тут становятся заметны интересные совпадения.

Новый собственник доли квартиры поменял замки. Как уверяют родственники погибшей, Карповы, им угрожали. Делали это, по их словам, Александр Ножкин и Дмитрий Булыгин. Удивительно, их знает и Ольга Островская. Ее жилье тоже поделено надвое — доля у мужа и у Ножкина.

Источник фото: телеканал «360»

Александра Ножкина узнала и Людмила Зязина. Она потеряла две трети своей квартиры. На пороге появились чужие люди. У женщины сохранилось видео, на котором человек, похожий на Булыгина ругается и пытается попасть в квартиру.

Новые жильцы завышают цены на свои доли. И таких семей, кто без труда узнает на фото Александра Ножкина, по меньшей мере пять. И у всех одинаковая проблема: по той или иной причине доля в квартире переходит третьим лица, потом людей выживают, затем бесконечные суды.

Что же касается Наро-Фоминской двушки, родственники ветерана Великой Отечественной войны боятся, в первую очередь, за пенсионерку. Если их зять продаст свою часть в этой квартире кому-то из окружения Ножкина, спокойной жизни, как показывает практика, не будет. А еще один удар Юлия Петровна просто не переживет.