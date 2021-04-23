Несколько коронавирусных ограничений отменили в Челябинской области

Два коронавирусных ограничения сняли в Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на администрацию региона.

Губернатор региона Алексей Текслер утвердил внесенные изменения в режиме повышенной готовности. Его ранее ввели в регионе из-за пандемии коронавируса. Власти позволили проводить мероприятия отдыха в центрах социального обслуживания населения. Также они позволили оказывать услуги пенсионерам.

Министр социальных отношений Ирина Буторина предупредила о том, что волонтеры и дальше будут помогать пожилым, нуждающимся в еде и лекарствах.

«Мы продолжаем надомное обслуживание порядка 30000 граждан, которые попадают под эту категорию», — добавила глава минсоца.