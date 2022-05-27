Несколько известных федеральных брендов могут прийти на Ямал

Бизнес-форум проходит в Новом Уренгое. По его итогам в регионе может появиться несколько известных федеральных брендов. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

На мероприятии прошла ярмарка франшиз. Там представили около 20 федеральных и региональных проектов.

«Мы по многим направлениям видим отчетливый спрос от наших бизнесменов, которые готовы открывать новые проекты, привлекать новые бренды, обновляться, реновироваться и представлять жителям округа услуги на более высоком уровне», — отметил директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.

Участников ждут выездные экскурсии на франчайзинговые объекты, а после они продолжат обмениваться опытом на семинарах.

«У нас есть специальные меры поддержки для тех проектов, которые реализуются по франшизе», — рассказал управляющий региональным фондом «Мой бизнес» Евгений Жирнель.