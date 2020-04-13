Несколько городов Мурманской области закроют на выезд
Три города Мурманской области закроют на выезд. Такая мера необходима для предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
На выезд закрываются: Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори.
Несмотря на то, что Мурманская область не вошла в пик развития инфекции, власти готовятся к увеличению темпов роста заражения.
«С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах», — заявил Чибис.
Въезд запрещен до 30 апреля.