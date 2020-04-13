Несколько городов Мурманской области закроют на выезд

На выезд закрываются: Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори.

Несмотря на то, что Мурманская область не вошла в пик развития инфекции, власти готовятся к увеличению темпов роста заражения.

«С завтрашнего дня, помимо ограничений въезда, из них нельзя будет выехать без особых причин, как это сделано в Кировске и Апатитах», — заявил Чибис.

Въезд запрещен до 30 апреля.