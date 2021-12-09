Несколько горных вершин Кузбасса назвали в честь героев ВОВ

Ранее безымянные горные вершины Кузбасса продолжают называть именами героев Великой Отечественной войны в рамках проекта «Вершины воинской славы». Об этом рассказал Infox.ru.

Например, одна из вершин теперь носит имя дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина, две других назвали в честь Михаила Куюкова, который погиб на подступах к Гомелю, в одиночку уничтожив двух офицеров и около пятидесяти солдат противника, и Ильи Назарова, ценой своей жизни остановившего продвижение немецких танков под городом Яссы в Молдавии. Увековечены и имена других героев — пехотинцев, летчиков, партизанов.

Жителям Кузбасса предложили присылать предложения, чьи еще имена могут быть увековечены таким образом, в парламент региона.