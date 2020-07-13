Несколько дорог закрыли в Новом Уренгое на полтора года

В Новом Уренгое 13 июля перекрыли часть трассы «Западная промзона — Северная промзона». Движение ограничили по улице Крайней между улицами Сибирской и Магистральной. Объезжать участок можно будет по Магистральной, проезду 6-П в Западной промзоне, Таежной, Арктической, Сибирской.

Помимо этого, движение ограничили на 300-метровом участке, который находится между перекрестком с улицей Железнодорожной, улицами Железнодорожной и Магистральной.

Автомобилисты могут объехать перекрытый участок по улицам Железнодорожной и Магистральной, а также по двум временным ж/д переездам.