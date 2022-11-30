Общество 30 ноября 2022, 17:58 Несколько детей заболели гепатитом А в школе в Магнитогорске Роспотребнадзор: в школе Магнитогорска ввели карантин после заражения детей гепатитом А РИА «Новости»

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Несколько детей заболели гепатитом А в школе № 39 в Магнитогорске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление образования городской администрации.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили, что с начала ноября в школе выявили три случая заражения гепатитом А — острым инфекционным заболеванием печени. Сейчас в двух классах ввели карантин.

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«Карантинные мероприятия введены в двух классах МОУ „СОШ № 39“, которые обучаются в отдельном крыле здания школы, где имеются питьевой фонтанчик и санузлы», — сказали в управлении.

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В классах используют дезсредства, работают рециркуляторы, а также проводится регулярное проветривание помещения. В школе обрабатывают поверхности в зоне рекреации и санузлах после каждой перемены.

Ученики очаговых классов начали питаться по особому графику. Их выделили отдельный стол и специальную промаркированную посуду, которая после еды обрабатывается в дезинфицирующем растворе.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии региона провели обработку помещений школы. Роспотребнадзор 25 ноября выдал предписание о необходимости проведения вакцинации обучающихся от гепатита А.