Несколько десятков граждан Китая выслали из Москвы за нарушение изоляции

Из-за несоблюдения режима изоляции из Москвы выслали несколько десятков китайских туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», — сказал Собянин в интервью РИА «Новости».

Мэр рассказал, что столичные власти решили проверять фронтально всех китайских граждан, которые перемещаются в общественном транспорте. Собянин признал, что это вызвало негативный резонанс.

В то же время мэр объявил, что в Москве почти не было случаев заражения со стороны китайских граждан.

Россия прекратила пропуск граждан Китая через границу с 20 февраля. Ограничение коснулось тех, кто приезжал в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности. По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, из Москвы депортировали 88 иностранцев за нарушение режима изоляции по коронавирусу.

В России с начала эпидемии зафиксировали больше 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 7,8 тысячи.