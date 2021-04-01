Несколько человек заподозрили в продаже наркотиков на Кубани

В Краснодарском крае возбуждены уголовные дела в отношении членов группы, которых заподозрили в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Под подозрение попали 12 человек в возрасте от 26 до 53 лет. По версии следствия, в общей сложности они продали около 85 граммов марихуаны и получили в биткоинах более трех миллионов рублей. Также они намеревались заработать на сбыте гашиша и метамфетамина. Подозреваемых заключили под стражу. Они могут провести за решеткой до 20 лет.