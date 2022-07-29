Несколько боеприпасов и останки красноармейца нашли в Пушкинском районе Петербурга

Поисковой отряд «Высота» обнаружил небольшой склад боеприпасов времен ВОВ и останки бойца Красной армии в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Из земли извлекли четыре гранаты Ф-1, три минометные мины калибра 50 и 82 мм, и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Боеприпасы увезли на полигон для утилизации, а останки солдата передали экспертам, которые должны будут установить его личность.