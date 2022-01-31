Несколько авиарейсов были задержаны в аэропорту Калининграда из-за непогоды

В аэропорту Храбово в Калининграде были задержаны более 10 рейсов. Причиной тому стали сильные порывы бокового ветра. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Из-за сложных метеоусловий… произошли изменения в расписании рейсов. На взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также осадки в виде ливневого снега с дождем», — говорится в тексте сообщения.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых регионах России, включая Калининградскую область, непогода начнется с 30 января.