23 мая 2023, 20:22
Нескольких мужчин обвинили в торговле контрафактным моторным маслом в Перми
В Перми перед судом предстанут семь местных жителей, которых обвинили в использовании чужого товарного знака. Об этом сообщил «Царьград».
Правоохранители предполагают, что обвиняемые изготавливали контрафактное моторное масло и продавали его.
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Они успели произвести свыше 500 тонн. Сумму нанесенного ущерба оценили более чем в 130 миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд.
Суд
Пермь
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