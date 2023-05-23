Общество 23 мая 2023, 20:22 Нескольких мужчин обвинили в торговле контрафактным моторным маслом в Перми

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В Перми перед судом предстанут семь местных жителей, которых обвинили в использовании чужого товарного знака. Об этом сообщил «Царьград».

Правоохранители предполагают, что обвиняемые изготавливали контрафактное моторное масло и продавали его.

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Они успели произвести свыше 500 тонн. Сумму нанесенного ущерба оценили более чем в 130 миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд.