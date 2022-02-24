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    24 февраля 2022, 20:13

    Нескольких членов «Свидетелей Иеговы» осудят в Сочи

    Артур Блянихов

    В Сочи перед судом предстанут четверо местных жителей, которые состояли в экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По версии следствия, горожане были адептами секты и вели пропаганду ее идей, распространяя нелегальную идеологию. Правоохранители предполагают, что обвиняемые также занимались вербовкой новых участников. Их ждет скамья подсудимых.

    *«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.