Нештрафуемый порог превышения скорости могут снизить до 10 км/ч

Правительство вновь обсуждает возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Сейчас штраф придется платить за превышение установленной скорости на 20 км/ч, однако планку могут снизить до 10 км/ч.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Издание уточнило, что комиссия поручила МВД и Минтрансу представить «согласованную позицию» по предложению до 1 августа. Поручение отдал вице-премьер Марат Хуснуллин, который ее возглавляет.

При этом официальный представитель Хуснуллина подтвердил, что поручение было дано и сейчас прорабатывается. По данным издания, дискуссию возобновили по инициативе члена комиссии и заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Еще в прошлом году он называл «анархизмом» возможность водителей безнаказанно превышать скорость на 20 км/ч и предлагал снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч на улицах. При этом на магистралях можно оставить действующий порог.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — отметили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В конце 2020 года министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство категорически против снижения нештрафуемого скоростного порога. Он подчеркнул, что позиция МВД учтена в новой версии КоАП.