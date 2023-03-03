Общество 03 марта 2023, 18:02 Несчастный случай привел к инвалидной коляске. Семья из Курска ищет помощь для реабилитации мамы Благотворительный фонд открыл сбор средств для ставшей инвалидом жительницы Курска Unsplash

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Семья из Курска просит помочь с реабилитацией мамы. 11 лет назад Ирина Сколодова лишилась возможности ходить из-за несчастного случая.

Молодая мама Ирина Сколодова 11 лет назад упала со второго этажа строящегося дома. Следующие несколько лет стали самыми страшными для всей семьи. Были только больницы, операции и диагноз — компрессионно-оскольчатый перелом тела с ушибом спинного мозга.

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«Я упала, ударилась головой, и я поняла, что не чувствую ног и не могу ими пошевелить. Жизнь разделилась на „до“ и „после“», — поделилась подопечная фонда «Мои друзья» Ирина Сколодова.

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Через год после травмы бесплатные квоты закончились, и реабилитацию семья продолжить не смогла. Но диагноз Ирины — не приговор.

«С каждой реабилитацией появляются новые движения, ощущения, чувствительность. У меня есть положительная динамика, и надо продолжать реабилитацию. Но на данный момент нет возможности собрать деньги, так как у меня пенсия не очень высокая, маленький ребенок и муж находится по уходу за мной. Поэтому мы вынуждены обращаться за помощью», — уточнила Ирина Сколодова.

Врачи говорят, что при продолжении занятий женщина сможет отказаться от инвалидной коляски и вновь сможет ходить. И это не пустая надежда, а факт, надо только немного помочь.

Сейчас у всей семьи Ирины одна мечта на всех — чтобы любимая дочь, жена и мама встала и пошла. Для этого Ирине необходимо повторять курсы реабилитации, пока не будет достигнут результат. Помочь семье Сколодовых могут все желающие, вся информация размещена на сайте фонда «Мои Друзья».