Прокуратура напомнила о последствиях участия в несанкционированных мероприятиях

Участие в несогласованных массовых мероприятиях грозит ответственностью, установленной законодательством Российской Федерации. Об этом напомнила прокуратура Санкт-Петербурга.

Ведомство сообщило, что в Интернете размещается информация о призывах участия в несогласованных массовых мероприятиях. Эти мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Также прокуратура напомнила, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, проведение публичных мероприятий на территории города до 30 апреля 2022 года запрещено.

«Призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии, так и само участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении прокуратуры.

В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.