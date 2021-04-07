Нервные расстройства нашли у трети переболевших COVID-19

Каждый третий переболевший COVID-19 страдает от психического или нервного расстройств спустя шесть месяцев после заражения. Постковидное состояние исследовали британские и американские ученые, результату опубликовали в научном журнале Lancet Psychiatry.

Ученые проверили у 236 тысяч пациентов в постковид на 14 различных нервных и психических расстройств. Оказалось, что у большинства возникали нарушения мозговой деятельности чаще, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями. При этом у 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или неврологическими расстройствами ставились впервые.

«Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», — сообщили эксперты.

Около 17% переболевших жаловались на тревожное расстройство, а 14% — на аффективное. Расстройство, вызваное употреблением психоактивных веществ регестрировалось у 6,5%, бессонница — у 5%, ишемический инсульт — у 2%, деменция — у 0,7%. По мнению ученых, постковидное состояние на протяжении полугода наблюдалось у тех, кто перенес заболевание тяжело.