09 мая 2023, 21:47
Неразорвавшуюся мину нашли на месте покушения на Прилепина
«Известия»: вторую мину обезвредили на месте подрыва машины писателя Прилепина
Неразорвавшуюся противотанковую мину ТМ-62М обнаружили на месте покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил источник «Известий».
Он отметил, что поверх снаряда находилось прикрепленное самодельное взрывное устройство. В день покушения специалисты сразу же обезвредили мину. Следователи добавят устройство к делу.
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Также в районе деревни Хахалы Семеновского района нашли схрон Александра Пермякова, которого обвинили в совершении подрыва автомобиля Прилепина.
Взрывное устройство сдетонировало в машине Захара Прилепина 6 мая, когда писатель ехал по Нижегородской области. Жертвой покушения стал его друг.
Самого публициста госпитализировали с серьезными ранениями. Медик оказали пострадавшему писателю всю необходимую медицинскую помощь, сейчас с ним все в порядке.
Правоохранители оперативно установили подозреваемого по делу о покушении на Прилепина, им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки.
Взрывы
Покушение на Захара Прилепина
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