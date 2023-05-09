Общество 09 мая 2023, 21:47 Неразорвавшуюся мину нашли на месте покушения на Прилепина «Известия»: вторую мину обезвредили на месте подрыва машины писателя Прилепина Телеканал «360»

Читать 360tv в

Неразорвавшуюся противотанковую мину ТМ-62М обнаружили на месте покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщил источник «Известий».

Он отметил, что поверх снаряда находилось прикрепленное самодельное взрывное устройство. В день покушения специалисты сразу же обезвредили мину. Следователи добавят устройство к делу.

Реклама

Также в районе деревни Хахалы Семеновского района нашли схрон Александра Пермякова, которого обвинили в совершении подрыва автомобиля Прилепина.

Взрывное устройство сдетонировало в машине Захара Прилепина 6 мая, когда писатель ехал по Нижегородской области. Жертвой покушения стал его друг.

Самого публициста госпитализировали с серьезными ранениями. Медик оказали пострадавшему писателю всю необходимую медицинскую помощь, сейчас с ним все в порядке.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого по делу о покушении на Прилепина, им оказался уроженец Украины. Ему предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте взрывчатки.