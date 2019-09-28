Неразобранные чемоданы вновь скопились в Шереметьево. Аэропорт все отрицает

На кадрах видно большое количество багажа, скопившегося в одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево.

В аэропорту «360» информацию о проблемах не подтвердили.

«Это недостоверная информация. МАШ (аэропорт Шереметьево — прим.ред.) работает штатно, включая систему багажа», — сказали в аэропорту.

Высокооплачиваемые грузчики спасли ситуацию с багажом в Шереметьево Подробнее

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в мае. Пассажирам нужно было ждать свои вещи по несколько часов, некоторым привозили их чемоданы на дом. К 30 июня количество чемоданов, которые не были переданы пассажирам, превысило полторы тысячи.

В аэропорту ситуацию объяснили нехваткой сотрудников и введением новой системы обработки багажа. После скандала ряд сотрудников Шереметьево был уволен.