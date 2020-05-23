Неразлучных братцев-нерпят выпустили в Финский залив

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив еще двух спасенных малышей. Трогательное прощание неразлучных братцев-нерпят с людьми сняли на видео.

Об этом спасатели рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Двух детенышей кольчатой нерпы спасли в начале марта. Малышей обнаружили на тающей льдине, которая плыла по Неве. Нерпят вытащили у Свердловской набережной. В воде рядом с ними плавала взрослая нерпа — спасатели рассказали, что она еще не раз приплывала туда искать детенышей. Однако она не смогла бы уберечь их самостоятельно, а спасатели не могли взять ее в центр в Репино вместе с нерпятами.

Неизвестно, была ли взрослая особь мамой одного из малышей или сразу обоих.

Мы, конечно, не можем быть полностью уверены, что они настоящие братья. Считается, что кольчатая нерпа всегда рождает одного детеныша. Двойня бывает исключительно редко основатели центра в Репино.

Источник фото: «ВКонтакте»

Однако есть все основания предполагать, что малыши — родные братья. Все время, которое они провели в центре реабилитации, нерпята не разлучались друг с другом. Когда спасатели пытались рассадить их по разным боксам, они устраивали бурный протест. В результате малыши все это время провели либо в общем боксе, либо в разных, которые разделяли прозрачной перегородкой. Нерпятам было важно постоянно видеть друг друга.

Из-за такой привязанности спасателям не пришлось долго придумывать малышам имена. Их назвали Братцами — более беспокойный нерпенок стал Диким Братцем, а его уравновешенный сосед — Умным Братцем.

Когда спасатели поняли, что малыши полностью оправились, они выпустили их на волю.Это произошло 22 марта — нерпята долго прощались с людьми. В отличие от других детенышей, которые обычно быстро расходятся и уплывают каждый по отдельности, Братцы продолжили держаться вместе.

«Желаем Братцам счастливой охоты! Жаль, но у нас нет возможности передать их героической маме, что ребятам удалось выжить и у них все должно сложиться хорошо», — написали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы.