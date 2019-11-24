Неравнодушные жители Королева собрали погорельцам теплые вещи

Неравнодушные люди принесли пострадавшим от пожара в Королеве теплые вещи и предметы первой необходимости. Общественная палата города намерена с понедельника организовать централизованный сбор вещей.

Жители первых двух этажей смогли зайти в свои квартиры в доме на улице Первомайская, чтобы забрать часть своих вещей. Как рассказали погорельцы «360», во время пролива при тушении квартиры достаточно серьезно пострадали, в некоторых комнатах воды оказалось по щиколотку.

Сейчас они живут в пункте временного размещения. Им предоставлено горячее питание и комнаты с раздельным проживанием. В молодежном центре, где сейчас живут пострадавшие, работают сотрудники МФЦ, которые помогают им с оформлением документов.

Кроме питания, волонтеры и неравнодушные люди собрали им большой пакет с вещами первой необходимости. В понедельник, по плану, должен заработать пункт приема вещей. По словам волонтеров, больше всего им нужны средства гигиены.

Пожар в трехэтажном доме в Королеве произошел в ночь на 24 ноября. Горели кровля и несколько квартир. Огонь охватил площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Все жители успели эвакуироваться, никто не пострадал.

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После пожара губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь погорельцам. Известно, что все они получат экстренную материальную выплату. Каждому человеку, проживавшему в горевшем доме в одиночестве, выплатят 50 тысяч рублей. Если в квартире жила семья, то по 30 тысяч рублей на человека.

Чтобы получить материальную помощь, пострадавшим нужно обратиться в территориальное управления соцразвития или МФЦ. Прием заявлений начнется 25 ноября в 08:00.