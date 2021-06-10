В Кунцеве, на улице Ивана Франко, строительная компания «ПИК» начала сносить дом, который еще не расселили, сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным группы «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево» в Facebook, это давняя проблема.

Как пишет сайт телеканала, дома на улице Ивана Франко в будущем собираются сносить — на этом месте построят многоэтажки. По данным СМИ, один из домов еще не расселили, а застройщик уже приступил к демонтажу, что делать строжайше запрещено.

«Проведение всех перечисленных работ необходимо для обеспечения безопасности остающихся жильцов, а также для недопущения незаконного заселения освобожденных квартир», — приводит телеканал ответ пресс-службы компании ПИК.

Местные жители, как сообщает РЕН ТВ, говорят об обратном. По словам людей, около домов поставили охрану, чтобы рабочим никто не мешал рушить здание. Жильцы здания, у которого сейчас крушат балконы, написали коллективное заявление в полицию, где во всем пообещали разобраться. Они рассказали, что их квартиры уже отключили от всех коммуникаций. Жить в них уже невозможно, а деться некуда.