Важное 15 сентября 2023, 11:34 Нерадько сняли с поста главы Росавиации. Его место занял Дмитрий Ядров Мишустин подписал распоряжении о назначении главой Росавиации Ядрова ecovd.ru

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Александра Нерадько освободили от должности главы Росавиации. Его место занял Дмитрий Ядров, сообщила пресс-служба правительства.

Распоряжение о назначении Ядрова подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

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«Александр Нерадько освобожден от этой должности», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Ядров работал на разных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения. В Росавиацию пришел в 2019 году, где на посту замруководителя занимался координацией деятельности структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации, а также развития аэродромной инфраструктуры.

Помимо этого, он курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, уточнили в правительстве.

Предшественник Ядрова — Александр Нерадько — возглавил Росавиацию в 2009 году. В 2020-м по распоряжению Мишустина стал первым заместителем министра транспорта.

Тогда же премьер подписал постановление об объединении должностей первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации, напомнил РБК. В начале 2021-го Нерадько перестал занимать пост первого замминистра.