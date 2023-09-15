15 сентября 2023, 11:34
Нерадько сняли с поста главы Росавиации. Его место занял Дмитрий Ядров
Мишустин подписал распоряжении о назначении главой Росавиации Ядрова
Александра Нерадько освободили от должности главы Росавиации. Его место занял Дмитрий Ядров, сообщила пресс-служба правительства.
Распоряжение о назначении Ядрова подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Реклама
«Александр Нерадько освобожден от этой должности», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Ядров работал на разных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения. В Росавиацию пришел в 2019 году, где на посту замруководителя занимался координацией деятельности структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации, а также развития аэродромной инфраструктуры.
Помимо этого, он курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, уточнили в правительстве.
Предшественник Ядрова — Александр Нерадько — возглавил Росавиацию в 2009 году. В 2020-м по распоряжению Мишустина стал первым заместителем министра транспорта.
Тогда же премьер подписал постановление об объединении должностей первого замминистра транспорта и руководителя Росавиации, напомнил РБК. В начале 2021-го Нерадько перестал занимать пост первого замминистра.
Правительство РФ
Реклама
Реклама